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﻿《星戰7》J.J.阿伯拉罕監製　《你的名字。》拍荷里活真人版

2017-09-29 列印
■《你的名字。》是日本電影史上動畫票房亞軍。
■J.J.阿伯拉罕監製《你的名字。》荷里活真人版。
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　　由新海誠執導及創作、日本電影史上最高票房第二位的動畫《你的名字。》，昨日宣佈翻拍荷里活真人版，由《星球大戰︰原力覺醒》（星戰7）導演J.J.阿伯拉罕（J.J. Abrams）監製。

　　新海誠和監製川村元氣都表示非常期待，新海誠表示︰「《你的名字。》是住在日本的人以本地的想像力及技術而製作的電影，今次與荷里活交錯可能會看到新的可能性，非常期待作品的完成。」

  川村元氣亦謂︰「由J.J.阿伯拉罕把《你的名字。》荷里活化是聽到也不能相信的事，相信能有最高的表現。」不過不少網友擔心《你的名字。》荷里活版會跟《死亡筆記》荷里活版一樣變得慘不忍睹。資料圖片
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