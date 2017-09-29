﻿為新戲狂操Fit 余香凝唔介意全裸拍戲

曾憑電影《骨妹》提名香港電影金像獎最佳新人的余香凝（Jennifer），最近出了新歌，小時愛唱歌的她曾想過做歌手，結果做了Model，現時則愛上拍電影。即將開拍的新戲，她飾演一個運動型的女仔，故最近搵了私人教練鍛煉體能，沒想到一向有做開運動的她，狂操大腿肌肉兩日，之後坐低起身都痛到飛起，不過為演戲會繼續練，有時她更會在晚上到家中附近跑步，她笑言有時見冇乜人會一路跑一路唱歌，都係一個幾好嘅訓練。



Jennifer笑言以前覺得自己唱歌好好聽，也曾參加歌唱比賽，但未試過攞獎。最近因親自作了曲，搵人填詞後，公司幫她推出新歌《你愛的人上》，更找來好友廖子妤（Fish）幫她拍MV。由於要唱歌，練氣好緊要，慶幸Jennifer由細到大都熱愛運動，「小學時鍾意踢波，到中學就打排球，現時愛行山、游水，平日在家中都有做瑜伽、拉筋和踩健身單車。」即將要開戲，因她會飾演一個運動型的女仔，最近搵私人教練操Fit，但冇諗過咁「甘」，她解釋：「個教練知我趕時間，有次連續兩日都操隻腳，第三日啲肌肉痛到坐都坐唔到。」



Keep得健康



而飲食方面都要注意，Jennifer坦言：「早餐食燕麥同乳酪，午餐食雞肉沙律，晚餐都係多菜少肉，有時會食少少麵，最近仲鍾意搾五青汁飲，而鹹、凍同煎炸食物都要戒，麻辣容易水腫，但唔使工作我都會放肆一下。」記得初入行時，她因唔想線條粗，試過唔食嘢、唔做運動減肥，結果坐低起身見暈，點郁都唔出汗，勁唔健康，之後接觸電影練功夫先調理番好。所以現時會Keep住做運動，她不諱言最滿意自己的24吋腰，但因覺自己的膊頭太窄，着衫唔好睇，所以會游蛙泳練得橫啲。問她拍戲會挑戰全裸上陣嗎？她坦言如果劇本好都值得。



採訪：李佩儀 服裝：addidas