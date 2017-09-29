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﻿郭炳江女婿自拍片流出 疑被威嚇詐騙已報警

2017-09-29 列印
■呂慶耀與郭曉妍正辦理離婚手續。
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　　新鴻基地產前聯席主席郭炳江的女兒郭曉妍與著名建築師呂元祥的兒子呂慶耀結婚多年，惟昨日網上瘋傳多條呂慶耀的自拍短片，可見片中人對着鏡頭說「老婆」、「寶貝」、「我愛你」等說話。

　　對於影片流出一事，呂慶耀回應道：「去年已和郭曉妍達成離婚協議，現正等待法庭批准離婚申請。最近在網絡上傳出了一些關於我個人的私人影片，背後涉及針對我的威嚇及詐騙行為。」

  他續稱，去年透過社交網認識一名女子，隨後發展網戀，惟從未在現實世界會面接觸，但該女子其後多次對他進行威嚇和詐騙，呂慶耀已於昨午向警方舉報有關人士。

  郭曉妍則回應道：「我正在辦理與呂慶耀先生的離婚手續，雙方已就所有事情達成協議，謝謝大家關心。」新地方面就未有任何回應。圖：資料圖片
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