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﻿踩入商界多瓣數 激變多棲廚神

2017-09-29 列印
■霆鋒曾開設「PO朝霆」為多部電影做後期製作。
■霆鋒的「廚神」形象深入民心。
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  霆鋒早年開設後期製作公司「PO朝霆」，曾為多部電影包括《桃姐》、《救火英雄》等做後期製作，至去年初獲「數字王國」以1.14億收購了85%的股權，霆鋒則成為該集團的大中華區主席。「數字王國」去年更為王菲在北京舉行的演唱會，打造VR直播成為一時熱話。此外，霆鋒近年熱愛下廚，除以此打造飲食節目《12道鋒味》系列外，亦推出自家美食品牌「鋒味曲奇」，實行多棲發展。

圖：資料圖片
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