﻿《老表，畢業喇！》筍位率先爆 祖藍下令喪露肩冧仔 香香爆喊攞刀仔自插

本報收到消息今次香香演的大學教育系校花「柳妞」，身世好可憐，除了是孤兒由養父母養大外，仲因為養父有重病，為賺錢而去做代母，已經搞到香香成日變喊包。後尾有場戲講身為代母的她，俾「BB的父母」呃，一度受不住刺激，仲攞住刀仔打算自插，真係好鬼激㗎！而香香就發揮相當好，絕對是演技大爆發。
發揮香香潛能
香香在《老表，你好嘢！》和《老表，你好hea！》中分別演年青版「夢露」和「齊秋水」，兩個都只屬客串性質，明明香香是祖藍老婆李亞男閨密，點解冇預她演重要角色，向祖藍求證，他解釋是有苦衷，「我都好想同香香合作，但係咁啱兩輯佢都撞咗其他劇，所以只可以安排佢做串星囉！」祖藍又承認今次絕對是為香香度身訂造好角色，不過就澄清唔關香香同老婆熟事，「我一直都覺得香香除咗靚，仲有好多潛能未有機會發揮，所以我今次除咗要佢演嘅校花繼續索，叫佢自己幫手搵衫，次次都要騷香肩出嚟外，『柳妞』個角色仲好鬼慘，應該係劇裏面喊得最多嗰個，不過香香佢都演得好好，所以觀眾睇到一定有驚喜。」
遷就結婚趕戲
對於獲祖藍設計好角色，香香覺得好開心，「今次無得搞笑，但係一個好多內心戲、好可憐嘅角色，好多謝祖藍。其實今次都唔係拍晒成套劇，算係特別客串，因為我要趕返加拿大結婚，只得兩個星期時間，嗰陣又唔講得畀其他人知咩原因，好多謝其他同事咁遷就我。不過因為趕拍就算個角色唔係咁慘成日喊，自己都趕到想喊囉！哈哈！」講到被呃後企圖自插一場戲，香香事前不斷寫日記做準備，「我要寫好多日記，自己創作番同養父嘅回憶出嚟，令到自己容易啲去到嗰個情緒。不過我本身好怕攞住啲利器，好記得排位時，我係攞住枝筆嚟演，哈哈！我怕整到人哋同自己嘛！（呢場你演技大爆發喎！）希望觀眾都會鍾意我嘅演出啦！」
採訪：杜淑霞