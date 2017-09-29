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﻿「女神」夠吸睛

2017-09-29 列印
■《巴不得媽媽》香香着貼身衫發脾氣，極速人氣急升。
■《神槍狙擊》香香再以小背心練習，一樣引起宅男注意。
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  好身材的香香，以往演過不少角色，都憑靚Body吸睛，好似出道第一套的《巴不得媽媽》的記者「香乃馨」，以及《神槍狙擊》的警察「黎珍」。
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