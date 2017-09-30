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﻿《軍艦島》大鐘獎食白果 宋康昊李帝勳力爭影帝

2017-09-30 列印
■宋康昊憑《逆權司機》角逐影帝。
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　　韓國「第54屆大鐘獎」將於下月25日在首爾舉行，大會昨率先公佈入圍名單。趙寅成和鄭雨盛主演的《The King》獲最多、共14項提名；李帝勳主演、以韓國獨立運動家朴烈為題材的電影《朴烈》則以12項提名緊隨其後；宋康昊主演的《逆權司機》亦獲11項提名。不過由宋仲基、蘇志爕主演的《軍艦島》卻捧蛋，令人大感意外！今屆影帝競爭甚為激烈，李帝勳遇上一眾影帝級勁敵，包括：《逆》片的宋康昊、《The King》的趙寅成、《不汗黨：壞傢伙們的世界》的薛景求、《監獄》的韓石圭。至於《Missing：消失的女子》的孔孝真、《惡女》的金玉彬、《烈女》的崔嬉序、《仿聲靈》的廉晶雅，以及《某一天》千玗嬉則將競逐影后。圖：劇照
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