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﻿甄子丹捧港版小鮮肉

2017-09-30 列印
■甄子丹演而優則監，仲計劃捧新人。
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　　甄子丹昨日為機場貴賓室擔任開幕嘉賓，談到主演電影《追龍》首映禮反應好，他坦言當晚感覺到電影業好熱情，好似慶祝派對。

　　提到中秋節，子丹表示太太與外父外母會在外地，他就留港工作，現正忙於擔任監製兼演出的教育勵志片，當中他會有動作戲，亦找來大部份新演員演出。他說：「我想搵一班好有heart嘅新演員，有啲戲未必演技派演員做到，O依家已拍了一個月。（簽新人？）我已經簽了兩個男演員，又靚仔又有潛力又後生，直情係香港代表小鮮肉。」
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