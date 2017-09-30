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﻿馬德鐘行騷 不及囝囝淡定

2017-09-30 列印
■馬德鐘一顯身手，大玩競技玩意Astro Ball。
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　　馬德鐘昨日出席東華三院慈善障礙挑戰賽記者會，若時間配合屆時他會跟太太參與賽事。

　　談到囝囝在驤早前為服裝品牌行騷，由於當時他在內地工作未能親往撐場，但聽聞反應不俗，兒子獲讚淡定，反而自己當年首次行騷予人傻更更之感。

　　問到兒子事前有否向他取經？馬德鐘說：「沒有呀！現在行騷着重個人風格，喜歡自然的感覺，不需要刻意營造甚麼。」他也承認有品牌斟洽父子檔行騷，問兒子會否緊張？他笑說：「可能我緊張吧！」
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