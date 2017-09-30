﻿馬德鐘行騷 不及囝囝淡定

特首林鄭月娥還有兩星期就公佈她首份《施政報告》，聞說今年有一個新猷，就是發表《施政報告》後，她再不會舉辦向傳媒老總介紹《施政報告》背景的「吹風會」。所謂吹風會就是除了記者會之外，一些不正式的背景介紹，由於有關官員不會被直接引述，所以可以比較放開地回答有關政策問題。 香港記者協會過去在他們的《新聞自由年報》裏說，政府官員經常用社交網誌、吹風會或政府消息人士方式放風，單方面發放消息，是不敢面對傳媒質詢及不負責任的做法。林鄭競選特首時出席過記協的座談會，亦被記協成員多番質疑搞吹風會，她就在選舉時承諾取消吹風會。 我看到記協在《新聞自由年報》提出這觀點，已經極不認同，但一則由於記協...

2017-09-30