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﻿拍新歌MV J.Arie 搵林德信做男神

2017-09-30 列印
■穿上白色情侶裝的J.Arie和林德信，埋位前攬攬打氣。
■J.Arie深情唱，Alex只須chok就得。
■MV搵嚟林德信和組合BINGO成員Odilia（左）友情演出。
■Alex幫J.Arie影幾張靚相先。
■有靚仔男友送頸鏈，女友應該好冧啦！
■兩年前，Alex首次做電影男主角嘅《死開啲啦》，同J.Arie結片緣。
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        雷深如（J.Arie），近日忙於宣傳其新歌《無神論》，首歌唱出女性愛慕男神嘅心聲。J.Arie心目中嘅男神，莫過於兩年前同佢首次拍電影而成好友嘅型仔林德信（Alex）。日前，J.Arie邀請Alex仗義幫佢做MV男主角，男神全程只需chok擺型仔pose、大賣靚仔樣，話咁快就完成拍攝啦！

        13年出道嘅靚聲王J.Arie，近日有新歌派台，佢自己作曲、黃偉文Wyman填詞嘅慢歌《無神論》，旋律易入腦，應該好快會變流行K歌。日前，J.Arie喺西貢片場拍攝新歌MV，當日佢搵嚟好友Alex擔任「男神」一角，仲有女子組合BINGO成員Odilia，齊齊情深演繹。J.Arie說：「坊間對男神嘅睇法，都認為要高大、靚仔同有內涵，Wyman嘅詞就扭咗少少方向。佢寫到每個女人身邊總有一個男神係自己愛上嘅，亦會將『男神』神化變得完美。但其實所謂『男神』都係凡人，愛過、傷過後，會令自己心碎，自作自受，呢個point『中』晒我，好鍾意啲歌詞。」

白馬王子look

　　現場所見，J.Arie和Alex老友鬼鬼，埋位前後有講有笑，互相打氣。全身白色衫嘅Alex斯斯文文，成個白馬王子咁款。J.Arie亦大讚對手係公認男神，「之前同Alex合作過拍電影《死開啲啦》，嗰套亦係我嘅處女作，首度合作過後大家熟咗。首歌講男神，搵Alex最啱啦，好多謝佢仗義幫忙呀！」Alex全程只須chok住拍，大賣靚仔樣。伴喺男神身邊嘅J.Arie笑說：「見到佢（Alex）個chok樣，唱唱吓有時會忍唔住笑囉！」結果拍攝相當順利，半日就拍晒嘞！

採訪 ︰ 李維隆
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