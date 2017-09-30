﻿拍新歌MV J.Arie 搵林德信做男神

13年出道嘅靚聲王J.Arie，近日有新歌派台，佢自己作曲、黃偉文Wyman填詞嘅慢歌《無神論》，旋律易入腦，應該好快會變流行K歌。日前，J.Arie喺西貢片場拍攝新歌MV，當日佢搵嚟好友Alex擔任「男神」一角，仲有女子組合BINGO成員Odilia，齊齊情深演繹。J.Arie說：「坊間對男神嘅睇法，都認為要高大、靚仔同有內涵，Wyman嘅詞就扭咗少少方向。佢寫到每個女人身邊總有一個男神係自己愛上嘅，亦會將『男神』神化變得完美。但其實所謂『男神』都係凡人，愛過、傷過後，會令自己心碎，自作自受，呢個point『中』晒我，好鍾意啲歌詞。」
白馬王子look
現場所見，J.Arie和Alex老友鬼鬼，埋位前後有講有笑，互相打氣。全身白色衫嘅Alex斯斯文文，成個白馬王子咁款。J.Arie亦大讚對手係公認男神，「之前同Alex合作過拍電影《死開啲啦》，嗰套亦係我嘅處女作，首度合作過後大家熟咗。首歌講男神，搵Alex最啱啦，好多謝佢仗義幫忙呀！」Alex全程只須chok住拍，大賣靚仔樣。伴喺男神身邊嘅J.Arie笑說：「見到佢（Alex）個chok樣，唱唱吓有時會忍唔住笑囉！」結果拍攝相當順利，半日就拍晒嘞！
採訪 ︰ 李維隆