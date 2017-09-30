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﻿孖安仔派魚蛋谷《老表》收視 祖藍自責令老婆抑鬱

2017-09-30 列印
■郭晉安與祖藍為谷新劇，在街頭派咖喱魚蛋。
■林欣彤坦言想拍打戲做打女。
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　　郭晉安、王祖藍及林欣彤等昨日出席《老表，畢業喇！》宣傳活動，大派咖喱魚蛋。祖藍在專訪上表示婚後即到橫店拍戲3個月，令獨留在港的太太李亞男抑鬱，祖藍表示因此不會接拍長劇，亞男當時要接受輔導，現已痊瘉，但自此多愁善感，久不久會喊。祖藍說：「香港男人要引以為鑒，唔好掛住工作唔理老婆。」談到造人計劃，他希望明年開始，但仍要開戲及50集長劇，但絕不會像之前離開3個月。

　　安仔指《老表》有笑亦有感人地方，周末會與子女一起再看。談到有網民指這輯不及前兩輯搞笑，安仔表示要慢慢看落去，這輯沒以往那麼瘋狂，比較貼地。林欣彤獲朋友讚演得幾好，令她打了強心針，會不斷改進，很想演打女角色。
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