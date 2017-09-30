﻿親解復合之謎 溫碧霞甜講愛的宣言 : 願嫁十世

今年7月中，51歲美魔人妻溫碧霞（Irene）被揭和結婚17年的富商老公何祖光分居四個月。其後兩人神奇復合破鏡重圓，日前Irene接受本報獨家訪問，親解當日主動提出分開的三大原由，又坦言：「分開至知對方重要！」所以好珍惜丈夫，現努力維繫幸福家庭。重戴婚戒的靚靚人妻還對老公作出愛的承諾：「佢以我為中心，乜都free畀我包容我，下世我都要嫁畀佢，哈！就算嫁十世都抵！」嚟緊十月一日結婚紀念，仲會二人世界去旅行，感情升溫啦！



美魔女溫碧霞與老公何祖光，育有養子Xavier何國綸，一家三口生活美滿。但早前突爆Irene主動提出與老公分開，她直認婚變源自三大危機，首先係她太任性，她說：「其實老公一直畀好大自由度我，唯一唔太想我去拍劇，因為一入劇組就唔見咗人幾個月。結婚頭3年，我推晒啲劇，多啲時間陪佢。但之後復出戲癮大發，仲愈拍愈多，劇集所得嘅滿足感，佢係畀唔到我。」加上二人聚少離多，感情轉淡，她謂：「我係一個dream girl，好追求浪漫戀愛，所以不停演戲追求戀愛感覺。就算係老夫老妻都要keep住火花。」第三個原因，就是人妻力求完美！希望丈夫與自己同步增值自己，兼Keep到內在和外在美。結果兩夫婦有分岐，遂提出分開。



丈夫蜜語 搞喊人妻



幸而，何祖光對Irene一條心，分居都對太太不離不棄，早已計劃好7月30日一家赴美與愛妻慶生，慶生變箍煲之旅，丈夫的一句話亦令Irene回心轉意，她說：「老公話我一直冇變，變嘅係你，我一直都係咁愛你。」這份大愛令Irene感動到爆喊，明白失去過後，要懂得珍惜對方，她甜笑說：「好難得有個男人對我咁好，可以畀到我去任性。而分開過先會更珍惜，呢個男人真係好好，嫁佢十世都抵。」



當問到會否為老公犧牲少拍劇時？她又回復本性說：「唔會，我都犧牲咗幾年啦，我想做返自己鍾意做嘅嘢。我對事業有野心唔係家庭主婦。其實我15歲開始出嚟拍戲變得好獨立唔會靠人，17年來都冇問過老公攞家用！我唯一答應佢做得到唔會劇接劇，可能有小小空檔期。」



採訪：方騫平



化妝：Khaki yan 髮型：Ken Ng @ Queens Private i



場地：富豪九龍酒店