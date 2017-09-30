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﻿閃分閃合

2017-09-30 列印
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7月12日 爆分居

溫碧霞被揭與富豪老公17年婚姻名存實亡，分居4個月。除下婚戒的Irene揸車外出時，表示要時間冷靜。



7月14日 修好

Irene在微博更新近況留言：「只要你懂得珍惜你身邊所有的人和事，你就能夠得到最大的快樂。」並加上三個愛心符號，暗示重修舊好。同日現身機場，右手無名指戴回婚戒，她表示兩個人相處會有小風波。



7月30日 美國箍煲

適逢她51歲生日，溫碧霞在微博po老公、囝囝在美國慶生的恩愛合照，寫道：「謝謝你這些日子裏帶給我的快樂和幸福，我們一起笑過哭過以後，原來愛已經成為了我的習慣。」
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