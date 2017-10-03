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﻿MAMAMOO遊台夜市食唔停

2017-10-03 列印
■MAMAMOO前晚在台灣舉行見面會。
■頌樂被台灣歌迷的熱情感動落淚。
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　　韓國女團MAMAMOO昨晚首度在港，假九展舉行粉絲見面會，吸引大批粉絲捧場。MAMAMOO前晚則率先在台灣舉行見面會，四位成員甫開場已連唱三首歌《Mr.曖昧模糊》、《Piano Man》和《New York》，台下粉絲則揮舞着蘿蔔手燈與她們合唱。

　　MAMAMOO席間分享她們大前晚逛夜市的開心體驗，還爭着表示品嚐了不少地道美食，包括芝士烤扇貝、骰子牛肉等。四人之後獻唱《絕不放手》時，舞台突然播出Fans錄製每人演唱一句的歌曲，並說台灣歌迷會永遠守護她們，讓四人感動落淚，其中頌樂更是哽咽到說不出話來。見面會尾聲時，粉絲再次高唱《絕不放手》，感動得MAMAMOO再度驚喜現身！

圖：網上圖片

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