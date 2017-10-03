﻿澳洲演唱會突延期 祖兒克勤勁無奈

叫好叫座的《容祖兒李克勤演唱會》原訂於本月4日於雪梨及6日在墨爾本舉行，但卻有消息指開騷前4日被取消，延期至明年2月演出；讓購買了門票的歌迷相當失望，同時不滿主辦單位未肯負責機票住宿及酒店賠償安排。



對此容祖兒及李克勤亦感到十分無奈，他們早已準備飛往澳洲跟歌迷會面，但作為歌手只可聽公司安排，再無奈亦不能犯規到澳洲演出，希望歌迷體諒他們心情，並提醒歌迷未能在明年2月看他們演出，要盡快向主辦機構退票。



英皇娛樂發言人馮先生表示，主辦機構通知是因為簽證及一些技術性問題未能解決，逼不得已延期。據知澳洲主辦機構計劃在10月15日公佈改期詳情。



