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﻿邱美薇首任代言人

2017-10-03 列印
■邱美薇在鏡頭前擺出很多誘人甫士，盡騷美好身段。
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晒三點式

　　藝人邱美薇（Chelffy）日前獲美容院邀請擔任代言人，更以三點式上陣拍攝宣傳照，「其實我冇乜幾可着Bikini喺幕前演出，今次首次做代言人幾緊張，客戶畀我自己設計造型，我咪提議着Bikini囉。」為了這個造型，Chelffy事前狂做運動及做瘦身Treatment。拍攝當日共有五個造型，Chelffy花了9小時便完成。該美容院早幾年曾找湯洛雯任代言人，今次接棒會否擔心被比下去？她笑言：「我反而覺得係榮幸，唔會諗比較嘅問題。」

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