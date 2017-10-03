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﻿王浩信望再圓歌手夢

2017-10-03 列印
■王浩信表示當日冇戴婚戒，係因為怕整唔見。
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　　王浩信昨日出席商場活動不但即場獻唱兩首歌，還跟粉絲大玩遊戲。提到王浩信當年以歌手身份出道，派台歌叫《訊號》，隨即被DJ稱為「Signal Wong」，他直言當時不太喜歡這花名，但現在卻相當受落。近年他不時主唱有份主演的劇集插曲，問他是否有意再當歌手？他說：「一直都有諗過，希望帶給觀眾驚喜同新感覺。」有傳他最近與太太陳自瑤婚變，他表示：「我哋一路都好正常，唔講咁多喇。（有無聯絡蔡思貝？）冇喎，我哋開工先會聯絡。」

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