  • 2017年10月3日 星期二
  • 33º
  • 66%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 娛樂

﻿與郭偉亮爭女大打出手　Eason歎「扮打交」好攰

2017-10-03 列印
■Eason與Eric在戲中有打交戲，二人均笑言「假打」更辛苦。
■左起：余香凝、蔡思韵及蔡潔為ViuTV拍音樂劇。
Previous Next

　　陳奕迅（Eason）、郭偉亮（Eric）、蔡思韵、蔡潔及余香凝昨日出席ViuTV音樂劇《短暫的婚姻》記者會，分享拍攝感受。Eric透露劇中與Eason有打交戲，笑言在現實很難，所以要珍惜這次機會。Eason笑言「假打交」要不打到肉比真打更攰，而Eric亦同意，他表示與Eason為爭奪蔡思韵，一人一拳打起來，他說：「Eason扭到少少，已經就住扯佢頭髮，佢扯我啲鬚扮打，其實真打會容易啲。」

　　另外，Eason與戲中Eric的太太蔡思韵關係曖昧，首播片段二人面貼面，蔡思韵不肯劇透是否有親吻，只說拍這幕戲很緊張，NG了兩次。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd