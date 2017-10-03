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﻿珍芳達巴黎時裝周行貓步冰冰喜遇茱莉安即「集郵」

2017-10-03 列印
■范冰冰於時裝周上與茱莉安摩亞合照。網上圖片
■海倫美蘭、Cheryl、珍芳達等齊行花生騷。 路透社
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　　國際時裝界盛事、巴黎時裝周日前開鑼，范冰冰、金像影后茱莉安摩亞、西班牙名導艾慕杜華，以及韓劇《鬼怪》男星李棟旭等，前晚齊出席一時裝騷。冰冰穿着全白套裝，戴着眼鏡亮相，還與今年康城影展評審團主席艾慕杜華並排而座，難怪當時有份擔任評審之一的冰冰，在個人社交網留言：「見了很多老朋友」。

　　另外，金像影后海倫美蘭、珍芳達、英國女歌手Cheryl等，前日亦應邀為一化妝品牌舉行的花生騷行貓步，相當具睇頭！不過活動焦點就落在Cheryl身上，因她自今年3月為男友、One Direction成員Liam產子後，鮮有亮相公開場合，讓粉絲大感驚喜。

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