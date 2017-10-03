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﻿柔道王 戰葉問

2017-10-03 列印
■《葉問》與甄子丹壓軸對打，令人印象深刻。
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　　40歲的池內博之，曾與木村拓哉合作《美麗人生》。08年，他首次參演華語片《葉問》，去年與成龍合拍《鐵道飛虎》，強攻內地發展不俗。
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