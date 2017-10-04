另外，韓國人氣男團INFINITE前晚於紅館為《國慶青年音樂會》擔任壓軸嘉賓，一出場粉絲High爆起身衝向台前，INFINITE以廣東話、普通話和英文作自我介紹，勁歌熱舞獻唱5首歌曲，粉絲跟着偶像高聲和唱，氣氛高漲。
首襲港開騷唱廣東歌 MAMAMOO被考起
另外，韓國人氣男團INFINITE前晚於紅館為《國慶青年音樂會》擔任壓軸嘉賓，一出場粉絲High爆起身衝向台前，INFINITE以廣東話、普通話和英文作自我介紹，勁歌熱舞獻唱5首歌曲，粉絲跟着偶像高聲和唱，氣氛高漲。
十月迎月熱辣辣 史上最高温
全球暖化，中秋節天氣暖洋洋。昨天「迎月日」錄得攝氏三十三點五度，是有紀錄以來第二高溫的「迎月日」，天文台昨天歷史性首次在十月發出酷熱天氣警告。不過，天文台預料今日中秋節最高氣溫將回落至攝氏三十度，大致...
2017-10-04
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遼寧號艦載機滿編 24架殲15首曝光
隨着內地首款國產艦載戰機殲十五「飛鯊」戰機量產，再有多架該款戰裝備到中國第一艘航空母艦遼寧號。央視日前播放軍事紀錄片顯示，一架機身編號123的殲十五戰機出現在母艦上，意味遼寧號艦載機隊已滿編。 ...
2017-10-04
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美科學家奪諾貝爾物理獎 重力波觀測發現震撼世界
本年度第二個諾貝爾獎項、諾貝爾物理獎昨日揭盅，美國科學家雷納韋斯、巴里巴里什、基普索恩憑發現引力波作出貢獻，一同獲得殊榮。 愛因斯坦在《廣義相對論》已推論引力波存在，惟科學界長期沒能探測它。瑞典皇家科學院讚揚，雷納韋斯、巴里巴里什和基普索恩組成的團隊，對雷射干涉重力波天文台、重力波觀測有決定性貢獻；並形容三人的發現震撼世界。 雷納韋斯是美國理論物理學者、麻省理工學院物理學榮譽教授，他憑引力物理學與天文物理學貢獻而聞名。在他學術生涯中最重要成就為發展出雷射干涉術，其為雷射干涉引力波天文台關鍵技術。 巴里巴里什是加州理工學院物理系榮退教授，他長期與基普索恩合作研究引力波...
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屋苑紛錄用家承接
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣市務經理黃嘉仁稱，將軍澳中心13座高層D室，面積約465方呎，為2房間隔，經議價後以678萬元交吉沽出，呎價14581元。據了解，原業主於14年以49...
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港股創28月新高 美三大指數齊破頂
全球政治風險升溫，美國拉斯維加斯發生槍擊案；法國馬賽再遭逢恐襲；西班牙加泰隆尼亞獨立公投等，但未有影響環球股市的表現。美股承接近日的升勢，三大指數再創日中高位，截至今晨四時，杜指收報22641點，升84點。中國人民銀行預告降準，更刺激港股重上28000點關口，創28月收市新高。 美股三大指數再創新高，杜指早段曾升79點，高見22637點，今晨四時收市報22641點，升84點，是連續第五個交易日報升。納斯達克指數早段曾升15點，報6531點新高，其後收報6531點，升15點；標普500指數早段曾升3點，高見2532點，收市報2534點，升5點。滙控（005）美國預託證...
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居利人氣爆燈 勇士旋風襲深圳
NBA總冠軍勇士周一晚已飛抵中國深圳，準備在周四和木狼上演中國賽。不少忠心球迷在機場外等候偶像出現，更有人拿着當家球星史堤芬居利球衣，難怪後者在國內球衣銷售榜排第一，而全隊有三將打入前十名更足證人氣爆燈。 和教練居爾分途出發的勇士眾將步出機場時精神不錯，但近期是非多多的杜倫戴上口罩，令人感到奇怪。奇利湯遜似乎沒介懷今夏中國成都之旅入樽失敗倒地四腳朝天一幕，特別穿上印有「中國湯」字樣的T恤甚搶眼。 作為去季總冠軍，勇士無疑是當今人氣最盛球隊。在剛公布的NBA球衣中國銷量排名中，史堤芬居利、杜倫和奇利湯遜分別排第一、第四和第十位，領軍成為唯一一支有三名球員打入球衣銷量鎊...
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中秋夜影靚相 補光自拍神技
就快到中秋節，一家人晚上去公園玩燈籠、BBQ兼吃月餅，梗要Selfie一番，然而夜間拍攝有一定難度，近日加推新色的CASIO自拍神器EX-TR80夜攝功能超班，加上其雙LED補光燈設計，可輕鬆拍出高質...
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港姐典範 丈夫孭24磅萌巨B 葉翠翠 滲幸福師奶味
早排，23歲出爐港姐冠軍雷莊𠒇外貌備受批評，網友狂踩佢棚哨牙，惹來全城激烈爭議。查實過去45屆港姐，都孕育出好多美麗典範。好似05年冠軍葉翠翠，今年4月為丈夫周曉東生咗個7磅半「小王子」周津羲（Jak...
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社論——盡快變陣 免美食車「冚旗」
一度被喻為本港旅遊業新賣點的美食車，經營狀況備受關注，不時傳出生意成效不理想，但有時又因參與大型戶外活動而有起色。最新的情況是，又有美食車疑打退堂鼓，更有經營者指出，旅遊事務署規定的營業地點人流不足，開工就虧本，聲言部份美食車醞釀退出。署方必須聽取經營者的經驗，不要鐵板一塊，盡快拆牆鬆綁，以免美食車「冚旗」收場。 美食車計劃推出後，面對市場考驗，部份經營者的食品雖有創意，但未必符合消費者「口味」，市場汰弱留強，個別美食車退出並不為奇。由計劃開展至今，已經有兩個經營者退出，但其他經營者投訴當局的規限太死板，包括指定營業地點， 而實際情況是人流不足，門庭冷落，導致生意不佳。有經...
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史卓豐雄霸有信心
史卓豐明晚座騎貴精不貴多，四駒當中有三匹曾在其胯下贏馬，今次故劍重逢人馬一定合拍，昨晨收操後，豐仔表示轉投麥廄初出的「雄霸」有備而臨，而賀廄「慣勝聆聽」的晨課表現良好，均有望取得頭馬進帳。 「雄霸」今年四月晨課後流鼻血，被逼提早歇暑，及後轉投麥菲文馬房，近期操練尚足，早前試泥閘更大勝五個馬位而回，明晚復出跑唯一勝程谷草千二，上季的贏馬功臣史卓豐說︰「即使『雄霸』久疏戰陣，然而近期牠操練時的表現，我實在感到牠已狀態回勇，爭勝的最大障礙只在於排十二檔起步，但『雄霸』向來靠後勁爭勝，過往亦曾排大外檔而後上接近，所以只要臨場的早段步速夠快，牠能找到遮擋留力，依然是爭勝分子。」 「慣...
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