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﻿首襲港開騷唱廣東歌　MAMAMOO被考起

2017-10-04 列印
■MAMAMOO出道3年來，前晚首度見香港fans。
■INFINITE任國慶音樂會壓軸嘉賓。
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　　韓國四人女團MAMAMOO前晚首次來港在九龍灣展貿開騷，獲大批fans捧場。MAMAMOO以黑白打扮出場，先唱出《Mr. 曖昧模糊》、《Piano Man》及《New York》三首歌曲，又將歌詞「New York」變成「Hong Kong」。其後成員玟星、頌樂、輝人及華莎各自用廣東話自我介紹，頌樂更大冧粉絲說：「我愛你！」MAMAMOO請了八位fans上台分兩批玩遊戲，四成員輪流聽廣東歌，再唱出來，要fans估歌仔，但成員似乎感到很困難，fans只能估中一首歌。

　　另外，韓國人氣男團INFINITE前晚於紅館為《國慶青年音樂會》擔任壓軸嘉賓，一出場粉絲High爆起身衝向台前，INFINITE以廣東話、普通話和英文作自我介紹，勁歌熱舞獻唱5首歌曲，粉絲跟着偶像高聲和唱，氣氛高漲。
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