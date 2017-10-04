﻿一代搖滾巨星Tom Petty心臟病逝世

上世紀七、八十年代紅極一時樂隊Tom Petty and the Heartbreakers主音Tom Petty，在美國時間周日凌晨在家心臟病發失去知覺及無呼吸，被送到洛杉磯一醫院搶救，但他的腦部已失去活動能力，只靠儀器維持生命。洛杉磯警方、CBS電視台和雜誌《Variety》一度誤報Tom死訊，其後作出更正。Tom入院數小時後，家人決為Tom拔喉，這位一代搖滾巨星終年66歲。



經理人其後發表聲明透露，「Tom Petty在家人、樂隊成員和朋友的陪伴下安詳離開」。Tom上周一才與樂隊完成40周年巡唱，去年受訪時他說希望這是「最後一次大型演出」，豈料一語成讖！曾與Tom組樂隊的Bob Dylan發聲明悼念Tom道：「他是偉大的表演者……我永遠不會忘記他。」圖：資料圖片