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﻿何鴻章長眠家族墓園

2017-10-04 列印
■享年91歲的何鴻章追思會昨日舉行。
■「十姑娘」何婉琪致送花圈哀悼何鴻章。
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　　已故何東爵士的長孫何鴻章上月20日辭世，享年91歲，家人昨於聖若瑟座堂為他舉行追思會，逾百親友出席送別。

　　何鴻章的四子何彪和女友翁靜晶昨抵追思會場地打點；長子何浩與太太何苗春暉及女兒Sophia；五子何豹及女兒何美雲亦先後到場。何鴻章的堂姊兼舊情人「十姑娘」何婉琪，以及他們的「私生子」何東舜銘亦有送上花圈以表哀悼，但未見現身。

　　儀式完結後，何彪捧着何鴻章的遺照隨靈柩步至靈車，何鴻章的遺體隨後被送往何東家族墓園昭遠墳場下葬。
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