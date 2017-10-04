﻿何鴻章長眠家族墓園

已故何東爵士的長孫何鴻章上月20日辭世，享年91歲，家人昨於聖若瑟座堂為他舉行追思會，逾百親友出席送別。



何鴻章的四子何彪和女友翁靜晶昨抵追思會場地打點；長子何浩與太太何苗春暉及女兒Sophia；五子何豹及女兒何美雲亦先後到場。何鴻章的堂姊兼舊情人「十姑娘」何婉琪，以及他們的「私生子」何東舜銘亦有送上花圈以表哀悼，但未見現身。



儀式完結後，何彪捧着何鴻章的遺照隨靈柩步至靈車，何鴻章的遺體隨後被送往何東家族墓園昭遠墳場下葬。