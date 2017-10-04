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﻿62歲凍齡教主 趙雅芝晒長腿

2017-10-04 列印
■趙雅芝和71歲嘅有型丈夫黃錦燊拖手去睇戲。人妻長腿好白滑，同30歲後生女有得揮！
■細仔黃愷傑都30歲，步父母後塵入娛圈。
■二人即場買飛睇吳京自導自演嘅《戰狼2》，就算遲咗十分鐘都照睇。
■80年，清麗脫俗嘅趙雅芝同周潤發拍經典劇《上海灘》。
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 另一邊廂，有「凍齡美魔女」之稱嘅前花旦趙雅芝，日前晚上着短裙晒白滑長腿拖夫去圓方睇戲，恩愛放閃。美魔女73年曾參選首屆港姐得第四名入行。凍齡教主早前分享駐顏秘方，就是「內外兼顧」，她說：「我盡量做到有規律嘅作息時間，飲食清淡，一日三餐按時食。按唔同季節煲唔同湯水，唔偏食。至於運動，我鍾意跑步、騎馬，平時多做柔軟體操。」勤力養生，唔怪得不老啦！

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