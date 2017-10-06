﻿與半百書迷見面 姜紫藍再出書教女人自強

曾任有線主持的前亞姐姜紫藍（Color），近年轉型做攝影師和作家，本周日她更舉辦「寫作十年情‧談暨新書簽名會」。她坦言這個簽名會原定今年書展舉行，豈料因兩次颱風而延期。當日除了半百書迷參加，亦有Color的老師和親友出席。問Color這十年有甚麼苦與樂？她表示最初出書是寫真，曾被冠以「O靚模」之名，之後轉做作家，想在會展舉行簽名會被拒，直至三年前才放寬，她表示每年與書迷見面是件開心事。



這十年Color出了9本書，講到最成功，《彌留人生》幫她打入台灣巿場，「原本光頭封面香港唔Buy，要換番張靚女相，點知台灣書商好鍾意。」而《獨居女》系列都算代表作，「其實係好港式嘅笑話，鍾意就鍾意，唔鍾意就冇，冇諗過香港人o依家鍾意呢啲書。」至今這系列已出至第三本《獨居女生活說明書3》，她稱嚟緊會繼續出，「獨居女好似講緊自己一個人住，但深入啲理解，其實係一個精神，講獨居要點自強、自勉同自愛，三本書都係將呢個精神延續落去，當然每本書會加入唔同嘅笑話、真人真事嘅題材，因為我本身就好蝦碌，日常生活都有好多笑料。」



前度送花好意外



當日的分享會，Colour講出每本書的一些趣事，但最深刻是繼寫真後推出第一本著作《80後之愛情事件簿》時，她想在會展舉行簽名會被拒，「對方回覆係我曾經畀人叫『O靚模』，所以唔畀我舉行。」之後幾年出書都遇到同樣情況，直至14年推出《獨居女》終於放寬，令她好開心，嚟緊她會繼續出，亦會寫心靈治療或分析女性的書。Color原定今年結婚，早前因與未婚夫性格不合而分手，現在還在復原當中，她表示：「以前覺得女人要結婚生仔，但o依家好Enjoy單身生活。」她更透露分享會當日收到幾紮由前度男友送的花，真是意料之外！



採訪：李佩儀