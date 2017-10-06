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﻿太陽拍短片約粉絲澳門見

2017-10-06 列印
■太陽以英文錄製了短片，與澳門粉絲打招呼。網上圖片
■太陽早前在香港及台灣開完巡迴個唱。資料圖片
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　　韓國天團BIGBAND成員太陽正進行其「WHITE NIGHT」世界巡迴演唱會，香港站已於日前圓滿結束，他在10月21日便會移師澳門新濠影匯開唱，最貴票價2,188的觀眾可以在當日下午入場率先觀看太陽綵排。

　　太陽今次相隔兩年再度舉行世界巡迴演唱會，據知今次澳門站，太陽已預備了部份全新的舞台服裝獻唱，親民的太陽更特別拍攝一段全英文短片，跟澳門的粉絲打招呼，約定大家在10月21日見。

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