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﻿袁偉豪新歡舊愛同場 岑杏賢張寶兒不尷尬

2017-10-06 列印
■袁偉豪的新歡舊愛張寶兒與岑杏賢齊擔任活動嘉賓。
■張寶兒與岑杏賢碰頭好好傾。
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　　岑杏賢與張寶兒昨日為將軍澳一商場活動擔任嘉賓，該商場以兩人為袁偉豪前任及現任女朋友作招徠，司儀一開始提到商場轉Logo屬「去舊迎新」，玩遊戲又測試兩人是否口味相同；二人全程表現從容，笑容滿面並經常交流。張寶兒笑說：「我真係唔覺得尷尬喎，之前影TVB月曆見過，羅天宇生日我哋都同場。」岑杏賢同樣表示不會尷尬，提到用她們的新聞作招徠，她說：「娛樂新聞我哋控制唔到，我反而多謝大會，諗到我哋呢一個組合。」

　　此外，日前有報道指袁偉豪與張寶兒同遊日本，張寶兒表示：「我屋企人都見過佢（袁偉豪），都覺得佢有承擔、前途大有作為。」報道又指張寶兒是「新處女黨」一員，她說：「我係基督徒，好清楚自己嘅底線，唔可以畀個框框住係唔係處女。」
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