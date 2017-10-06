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﻿周焯華中秋團圓三代同堂

2017-10-06 列印
■周焯華與（前排左起）抱着幼女羨潼的太太Heidi、兒子柏豪及父親齊慶中秋。
■周焯華和兒子拿起啤酒合照，表情鬼馬！
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　　前日是一年一度的中秋節，家家戶戶都爭取時間團圓歡度佳節。

　　太陽城集團老闆周焯華的兒子周柏豪約在昨日凌晨時份，於個人社交網站中貼出一家人開心聚會的相片，可見出席者包括有周焯華與父親及兒子柏豪外，太太陳慧玲（Heidi）及幼女羨潼亦有出席並一起拍合照，三代同堂團圓齊賀佳節，另有一幅是周焯華與兒子戴上發光眼鏡，分別拿着一瓶啤酒似要「碰杯」的相片，兩父子的表情甚鬼馬，看來似在鬥Chok呢！

圖：網上圖片
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