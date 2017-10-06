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﻿蔡一傑辣舞力谷草蜢演唱會

2017-10-06 列印
■傑仔和Fans大跳辣身舞，並擺出高難度甫士！
■梁漢文（右二）昨日亦有到場為草蜢打氣。
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　　草蜢三位成員蔡一傑、蔡一智及蘇志威，昨日在銅鑼灣一商場為下月舉行的演唱會造勢，三子積極操Fit備戰開騷，傑仔指蘇志威練成六嚿腹肌，並扯高他的上衣，驚見蘇未拉褲鏈，蘇亦急急背對觀眾拉好褲鏈！

　　草蜢三子昨日亦分組和Fans共舞，傑仔和女Fans大跳辣身舞，並捉女Fans的手摸他的上身，又托起Fans腳大擺高難度的甫士，場面搞笑！梁漢文其後現身捧場，並自揭下月5日生辰正日當天，將會去欣賞草蜢的演唱會呢！
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