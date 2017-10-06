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﻿陳瀅包到冚 望有脫衣舞男賀生辰

2017-10-06 列印
■陳瀅即場以日式食材製作盛丼飯。
■陳瀅讚這個頭飾好講究，頭花插位也有規定。
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  陳瀅昨日着上日本傳統成人祭和服為超巿擔任揭幕嘉賓，她笑指想不到包到冚比起着泳衣，受到更多人注目。

  提到前晚中秋會否有好多兵約，她就呻慘，外界以為她好多人追，其實完全冇，「好Dry，同屋企人食飯，賞下月就好早瞓，乜都冇做，冇兵，邊度有得約？冰皮月餅就有。」本月22日28歲生日的陳瀅，希望申請到放假，「應該係一大班姊妹租間酒店房玩，我都係鍾意同女仔出街多啲，咁當然我一定有男性朋友。」提議姊妹送個肌肉男給她，她就相當贊成仲提議要識跳脫衣舞。
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