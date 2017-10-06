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﻿吳卓林出櫃：I'm gay

2017-10-06 列印
■本報早前獨家攝得吳卓林與Andi拍拖開餐。
■Andi是網絡紅人，頻分享自己的性感照。
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  吳綺莉和現年17歲、正處青少年反叛期的女兒吳卓林關係時好時壞，卓林早前被本報獨家攝得和網紅、外籍同性密友Andi齊在銅鑼灣現身，兩人當眾表現親密，開心地分享同一份食物和飲料，儼如情侶。卓林日前被攝得已轉為超短的Skinhead髮型，並被指和Andi於劏房同居。

　　Andi昨於個人社交網站貼相文，細道和卓林排除萬難走在一起，並向卓林說「我愛你」，卓林其後亦貼出背光相片，及留言回應Andi的「愛的宣言」，卓林更大膽地「出櫃」道明自己的性取向「I'm gay」！似要向Andi派「定心丸」，承諾會和她一起面對困難。圖：資料圖片
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