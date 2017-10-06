  • 2017年10月6日 星期五
  • 28º
  • 79%
熱門： 施政報告香港快運賭城槍擊中秋諾貝爾

日報新聞 > 娛樂

﻿81歲「化妝大師」陳文輝安詳離世

2017-10-06 列印
■陳文輝前日於中秋夜病逝，眾多藝人亦難忘他的專業化妝技巧。資料圖片
Previous Next

　　今年7月曾傳出病重的「化妝大師」陳文輝，前晚於中秋夜肺癌離世，享年81歲。陳文輝的兒子陳志達當晚向親友發出的短訊道，「輝哥今晚八點十五分離開這世界了！多謝你們對輝哥的關懷疼愛！他是很安詳地走了，沒有甚麼痛苦的！」陳文輝在1967年10月加入無線，在多套電視劇及眾多大小節目，擔任化妝工作，多年來的專業態度和表現，深得眾多合作藝人尊敬，職至藝員分部藝員形象科經理的他，在2005年1月榮休。

　　無線方面昨向傳媒表示，「無線電視對陳文輝離世深表惋惜，人事部同事已聯絡其在職無線兒子致以深切慰問。若有需要，無線會提供適切協助。」多位藝人亦對陳文輝離世大感惋惜。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd