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﻿失落金馬獎 高慧君望憑《紅衣2》「神經媽」彈起

2017-10-06 列印
■44歲高慧君享受一個人的自由：「嫁了不好的男人，會離婚，但嫁了好男人，最後又離開，更痛苦。」
■20年前，高慧君和學友合唱一曲《你最珍貴》備受注意。
■高慧君不時為飾演紅衣小女孩的小演員打氣，感情如同兩母女。
■《紅衣2》去年12月殺青，高爸爸一月病逝，當時正為悲情音樂劇《情人眼裏出西施 》演東施的高慧君假戲真做，大哭多場。
■楊丞琳（左）、高慧君（中）和許瑋寗拍《紅衣2》變成老友。
■高慧君父母是原住民，有巫師血統，她演「林美華」時，曾飲符水護身。
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        台灣「新鬼后」許瑋甯以靈異電影《紅衣小女孩2》入圍今年金馬獎「最佳女配角獎」；戲中「虎爺」吳念軒角逐「最佳新演員」；該片還爭奪「最佳音效」。有着鄒族「巫系」血統的歌影視三棲藝人高慧君，片中飾演疑似虐兒的神經質媽媽「林美華」，演得入型入格，睇到心寒。但「金馬」榜上無名，高慧君承認帶點遺憾，但曾跟張學友合唱國語歌《你最珍貴》爆出的她，仍希望相隔20年後，再度彈起受人注目。

        高慧君飾演的「林美華」是紅衣小女孩生母，頭髮散亂、滿身符咒，造型相當可怕。拍時因太入戲，加上她爸爸身患重病負能量太大，坦言拍完後需時大半年才走出「心魔」。提到試鏡過程，高慧君本打定輸數，「最初見導演程偉豪，都是談談自己的經歷及背景等，久久無回音，就集中精神巡演舞台劇。直至兩個月後接獲通知跟演員圍讀，原來導演認為背景及樣貌，我就是林美華，得到今次機會完全是角色選擇了我，好奇妙。」

　　高慧君自爆從小就能感應到鬼魅，曾被選中接受巫女訓練的高媽媽更「睇得到」。高慧君記得小時候曾被冰冷的「鬼手」摸面而哭着向母親求救，竟得到媽咪回應：「鬼甚麼鬼！窮最可怕！最怕是窮鬼！」她明白到以前媽媽生活環境不好，要邊打工邊返學，所以爸爸臨終前遺願希望她能獨立照顧到自己做過快樂的單身女人！現年44歲的高慧君笑說：「我應該做得到，因為我愛自由自在，最怕受到約束。」

　　她當年跟張學友合唱國語歌《你最珍貴》爆出，今次《紅衣2》亦賺人氣，她說：「我一直在原住民族電視台演出，亦有執導過原野紀錄片，所拍劇集更先後得過《金鐘獎》女主角及女配角，希望未來可多拍電影及做主持人。」

採訪：方騫平 化妝：Kahki 髮型：Hei 場地：Pentahotel Kowloon Hong Kong

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