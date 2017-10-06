﻿相差12歲仍合拍 方力申蘇麗珊拒做愛情奴隸

方力申和蘇麗珊雖然相差12年，但最近在電影《愛情奴隸獸》中合演情侶一樣無違和感，兩人更互笠高帽。戲中小方演甘願做女友「奴隸獸」的小男人，他坦承本身相當有男子氣慨，要說服自己去演繹；而現實中蘇麗珊也拒絕做「奴隸獸」，更會看輕這種男人，但她自爆自己好易O氹，不會要男友跪地求。



睇慣方力申身邊是鄧麗欣，原來換上蘇麗珊一樣合襯，蘇麗珊也覺得跟前輩合作好愉快，「佢好暖男㗎！對我呢個新丁好包容。」小方聽完即笑着話：「其實冇咩特別，只係提佢拍完呢場，未埋位住可以休息吓唔使企喺度曬啫！」



接受唔到跪地求



今次小方演的是非一般「奴隸獸」，戲中他跪地求女友高海寧兼被狂摑，他承認這場戲確難演，「真係要說服自己㗎！嗰日仲要喺銅鑼灣鬧巿拍，實在好尷尬，同埋自己都好Man，冇可能會做啲咁死狗嘅事，就算係被捉到去偷食，最多都係講對唔住，同埋我相信自己揀嘅女仔，我跪完地都唔會睇得起我囉！」



戲中蘇麗珊勁藐小方，現實中她坦言也會睇不起這類男仔，「雖然呢個係兩個人相處方式，一個願打一個願捱，但係去到跪地真係誇張咗囉！我都覺得鍾意一個人應該帶有少少崇拜，好似戲裏面我冧『瀟灑哥』（袁文傑飾）咁。」不過她又強調本身非野蠻女友，「我好易O氹，激嬲咗畀嘢食我就搞掂。」



撰文：杜淑霞 攝影：謝民光 化妝：Yen Lai(方力申)、Will Wong@WiLL makeup(蘇麗珊)



髮型：Vince Pang&Euling Chow@IL colpo Platinum(方力申)、Will Yu@the attic(蘇麗珊)



服裝：Mcq@I.T(方力申)、Style Nanda@ithk(蘇麗珊) 場地：Emax



