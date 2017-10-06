﻿相差12歲仍合拍 方力申蘇麗珊拒做愛情奴隸

睇慣方力申身邊是鄧麗欣，原來換上蘇麗珊一樣合襯，蘇麗珊也覺得跟前輩合作好愉快，「佢好暖男㗎！對我呢個新丁好包容。」小方聽完即笑着話：「其實冇咩特別，只係提佢拍完呢場，未埋位住可以休息吓唔使企喺度曬啫！」
接受唔到跪地求
今次小方演的是非一般「奴隸獸」，戲中他跪地求女友高海寧兼被狂摑，他承認這場戲確難演，「真係要說服自己㗎！嗰日仲要喺銅鑼灣鬧巿拍，實在好尷尬，同埋自己都好Man，冇可能會做啲咁死狗嘅事，就算係被捉到去偷食，最多都係講對唔住，同埋我相信自己揀嘅女仔，我跪完地都唔會睇得起我囉！」
戲中蘇麗珊勁藐小方，現實中她坦言也會睇不起這類男仔，「雖然呢個係兩個人相處方式，一個願打一個願捱，但係去到跪地真係誇張咗囉！我都覺得鍾意一個人應該帶有少少崇拜，好似戲裏面我冧『瀟灑哥』（袁文傑飾）咁。」不過她又強調本身非野蠻女友，「我好易O氹，激嬲咗畀嘢食我就搞掂。」
撰文：杜淑霞 攝影：謝民光 化妝：Yen Lai(方力申)、Will Wong@WiLL makeup(蘇麗珊)
髮型：Vince Pang&Euling Chow@IL colpo Platinum(方力申)、Will Yu@the attic(蘇麗珊)
服裝：Mcq@I.T(方力申)、Style Nanda@ithk(蘇麗珊) 場地：Emax