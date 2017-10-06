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﻿人氣網紅

2017-10-06 列印
■美女瑜伽教練，好功夫。
■今年5月，Elva去咗墨西哥，大晒身材。
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  近年Elva轉戰社交平台，自家製作嘅短片頻道有11萬個訂閱，最高點擊率嘅視頻有成25萬個點擊，係近年受歡迎嘅KOL之一。
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