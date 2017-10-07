  • 2017年10月7日 星期六
  • 28º
  • 78%
熱門： 施政報告香港快運賭城槍擊中秋諾貝爾

日報新聞 > 娛樂

﻿G.E.M.見動物變慌失失「棋」兵

2017-10-07 列印
■G.E.M.要千辛萬苦才敢親近袋鼠。
■G.E.M.與粉絲不畏高的登上高空玻璃屋。
Previous Next

  鄧紫棋（G.E.M.）剛在澳洲墨爾本、悉尼及柏斯完成三場世界巡迴演唱會，她為了可以盡情遊覽當地，特別在網上招募當地粉絲作導遊，帶她玩盡當地景點。最後G.E.M.邀請了三位「地膽」分別帶她遊覽墨爾本的Eureka Skydeck 88玻璃屋及野生動物園。一直對動物有恐懼的G.E.M.，去到動物園要千辛萬苦才可以克服恐懼，慢慢放膽餵飼及伸手摸牠們，但當小動物稍有動靜，G.E.M.即被嚇到跳起彈走，上演一幕幕荒失失「棋」兵！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd