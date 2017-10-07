  • 2017年10月7日 星期六
  • 28º
  • 78%
熱門： 施政報告香港快運賭城槍擊中秋諾貝爾

日報新聞 > 娛樂

﻿《戰狼2》角逐奧斯卡外語片提名

2017-10-07 列印
  在內地票房狂收超過56億人民幣的國產英雄片《戰狼2》昨被中國奧斯卡外語片選片委員會挑選，報名競逐「第90屆奧斯卡」最佳外語片提名，消息一出，網友反應兩極，有人支持，有人則指電影票房好，不代表藝術價值高。

  香港方面，之前已選出《一念無明》角逐外語片，台灣有《日常對話》、南韓則派出《逆權司機》爭外語片提名。奧斯卡大會將於明年1月中公佈外語片最後9強，之後在1月23日公佈最後5強。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd