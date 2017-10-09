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﻿范振鋒夫妻檔 做戴凱欣婚禮司儀

2017-10-09 列印
■後排右起：范振鋒和太太李思欣拍檔做司儀，愈做愈好。
■陳蕊蕊（右）與鄧詠雪亦有出席。
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　　范振鋒和太太李思欣，以及陳蕊蕊、鄧詠雪、阿Bob（林盛斌）等，昨日均有出席一日本餐廳開幕活動。談到投資餐廳及珠寶生意，范振鋒直言覺得飲食生意難做，又認為做司儀的話，起碼自己知道有幾多酬勞。

　　李思欣則透露，活動後即隨老公飛往上海，拍檔為「四洲集團太子女」戴凱欣和金融才俊樊林爽今日舉行的婚禮擔任司儀。思欣稱有不少人邀請他們夫婦檔做婚禮司儀，笑言初時和老公不太合拍，但愈做愈好，更獲老公稱讚呢！
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