﻿苟芸慧親製生日禮物冧男友

苟芸慧、2017國際小姐澳門代表麥嘉欣和香港代表王詠珩昨日出席一個雪糕活動。苟芸慧透露日前和李亞男等一班「處女黨」好姊妹聚會，亞男更親自下廚。提到有指亞男與丈夫王祖藍聚少離多而有抑鬱症，雖然祖藍及亞男在網上已否認，但苟芸慧說：「她（李亞男）之前有同我分享過，可能不想大家擔心才不講太多。（你有無教訓祖藍？）他應該知，作為姊妹會花時間陪她傾偈。」提到男友陸漢洋日前生日，她指當日有朋友為他籌備生日會，她就自製相集給男友，因自己親手造的禮物會細心點和有誠意。



同場的麥嘉欣和王詠珩均會參加在11月14日於日本舉行的國際小姐競選。二人透露現正積極備戰，努力練習行catwalk和舞蹈。