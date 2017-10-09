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﻿鹿晗認戀關曉彤 疑有粉絲受打擊自殘

2017-10-09 列印
■鹿晗在內地人氣爆錶，突然認拍拖令人驚訝。
■關曉彤公開認愛後，慘被不少網民責罵。
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　　韓團EXO前中國籍成員鹿晗昨日突然在微博留言：「大家好，給大家介紹一下，這是我女朋友@關曉彤。」宣佈與內地女星關曉彤拍拖，關曉彤也在微博回應男友的示愛。兩人公開認愛後，立即引致微博死機。

　　鹿晗和關曉彤之前曾一同參與內地真人騷《奔跑吧！兄弟》，在合演《甜蜜暴擊》時一度傳出緋聞。鹿晗的經理人楊思維也在朋友圈確認二人相戀，表示：「鹿晗老師公開戀情，歡迎祝福。」粉絲得知偶像宣佈戀情雖然感到驚訝，也紛紛留言送上祝福。不過疑有鹿晗粉絲不堪受打擊上載鎅手照片，更傳有粉絲為偶像輕生。
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