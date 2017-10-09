﻿出騷春風滿面冧粉絲 阿嬌歸港笑容燦爛 甜撐男友：對我超好！

36歲的鍾欣潼（阿嬌）日前承認和台灣靚仔型男醫生、有「醫學界王陽明」之稱的賴弘國拍拖後，昨日聯同Twins拍檔蔡卓妍（阿Sa）在湖南長沙出席簽售會期間，難掩熱戀甜蜜心情，不時露出冧爆笑容！阿嬌昨晚抵港後受訪時，直言賴弘國對她超好，對他很有信心！



鍾欣潼（阿嬌）日前被爆和較她年輕4年的台灣靚仔型男醫生賴弘國拍拖，男方隨即透過其診所承認很喜歡阿嬌，讚她是很好的女生，也是他想認真走下去的對象。面對男友大方認愛，阿嬌亦承認戀情，大讚男友令她有被愛的感覺，又感慨表示：「雖然過往的愛情道路十分崎嶇，但我仍然相信愛情，希望今次能得到大家的祝福，我希望這段感情能夠開花結果。」



新歡娶索空姐半年離異



阿嬌爆出新戀情後，不少網民均在賴弘國的社交網留言「叮囑」他要好好對待阿嬌之餘，賴亦火速被起底，原來他去年四月曾與有「華航林依晨」之稱的空姐趙筱葳（Ivy）結婚，惜半年後離婚收場。此外，賴弘國亦被揭與一名G Cup索女頭貼頭合照，女方更形容「半年見一次老公」，惹網民質疑兩人關係；賴弘國即澄清對方「只是崇拜他的學妹」，否認兩人拍拖；該索女亦澄清貼文只是開玩笑。



獲男友認愛兼派「定心丸」，熱戀中的阿嬌前日到長沙準備會合Twins好姊妹蔡卓妍（阿Sa）準備開工，但阿嬌抵當地時被指全程Cool爆。阿嬌昨與阿Sa在長沙出席新碟《花約》簽售會時心情大靚，難掩拍拖甜到漏幸福感，全程笑容滿面！



Twins於簽售會上除獻唱新歌，還與粉絲玩遊戲互動，完成活動後就逐一跟粉絲為她們的新碟簽名，花約兩小時才簽完，其間有粉絲也祝福阿嬌的新戀情，她聞言也報以甜笑感謝粉絲支持！



護愛苗盼有更多空間



Twins昨晚返抵香港機場時，被大批傳媒追訪。問阿嬌對男友賴弘國有否信心？她輕鬆地說賴弘國「對我超好，很有信心」，與對方相識三個月，叫大家給她和男友多些時間和空間；阿Sa亦認為各方不要只看表面。有指阿嬌與麥玲玲同機並請對方幫她和男友夾八字？阿嬌承認和麥同機，但笑言沒可能在短時間夾到八字！麥玲玲其後坦言在機上對阿嬌贈言，指她適合異地男友，至2018或19年感情可以平穩過度。



本報記者



圖：網上圖片