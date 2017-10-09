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﻿Twins情場得意 阿Sa戀百億太子爺

2017-10-09 列印
■阿Sa與石恆聰拍拖遊日後，前後腳出閘。資料圖片
■阿Sa於《常》片中出租度假屋予Chilam。劇照
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　　阿嬌日前承認蜜運中，好姊妹阿Sa愛情事業兩旺。阿Sa今年六月被爆於「百億麻將館太子爺」石恆聰的豪宅過夜而揭發戀情，隨即甜蜜認愛，兩人七月時更飛赴日本拍拖旅行。事業愛情兩得意的阿Sa，近月亦頻頻接拍電影，其中和張智霖（Chilam）主演的《常在你左右》將於本月底上映，阿Sa於該片中經營度假屋，豈料怪事頻生，令她瀕臨崩潰；阿Sa坦言該角色對她而言甚有挑戰性，「角色本身唔係神經質，係後尾嚇到好神經質，成日疑神疑鬼。」
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