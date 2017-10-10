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﻿支持「一點粉紅」 何超儀拉隊獻唱

2017-10-10 列印
■超儀很希望能和田原合唱。
■黃耀明和盧凱彤與大會吉祥物開心合照！
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　　何超儀、盧凱彤和黃耀明等，昨日亦有出席《第四屆一點粉紅》活動記者會。

　　超儀透露，她和樂隊Josie & The Uni Boys其他成員，將於本月22日，該活動舉行當日演出，她坦言最想屆時與曾合作過電影《蝴蝶》的內地女歌手田原合唱，超儀更叫田原為她寫新歌呢！

  盧凱彤則透露，她將會和同性另一半小余（余靜萍）一起參與今屆「一點粉紅」，又稱自己「出櫃」的原因是要證實世界上有歧視，為消除歧視要做更多事！談到吳綺莉的女兒吳卓林日前「出櫃」，黃耀明稱希望各方能給予多點祝福，他亦認為無論任何人面對自己真正身份是好事。
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