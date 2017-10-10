﻿踩過界做法律節目 蘇民峰有籌碼挑戰自己

一向主持風水節目的玄學家蘇民峰和「妹頭」主持有線新節目《中伏》，講解市民在不知情下所做出嘅違法行為，每集邀請法律界及藝人出任嘉賓拆解中伏事情。問到為何要踩過界時？他大笑說：「o依家我唔再做玄學節目啦，講風水合埋眼都識做，我反而好想挑戰吓風水以外，自己到底仲可以做到乜？」他更揚言，只要遷就到他下午開工，拍劇、做舞台劇來者不拒。



之前蘇民峰請來朱慧敏(Queenie)、劉雅麗(Alice)及向海嵐(Ann)擔任嘉賓，講到中伏經歷，Alice自爆曾遇上電話騙案，幸而機警無中伏，她憶述說：「有次我收到個來自內地嘅電話，對方操廣東話問：『你估吓我係邊個？新加坡嗰個呢？』咁啱我真係有個咁嘅朋友，就隨意問『點呀Stephen？』佢回答『係呀，聽日我會落嚟同你食飯呀！』翌日我再接到同一個手機號碼，對方竟訛稱喺深圳夜店畀人拉咗，叫我攞6萬蚊去保釋佢，我愈聽愈覺得可疑即大耍太極話：『呢排我要返工排戲唔得閒喎。』點知騙徒仲死心不息，叫我喺返工附近搵間找換店匯錢，最後我話附近冇呢啲店打發佢。



唔再借錢畀朋友



後來我好奇打畀朋友了解，朋友即否定說：『傻架，Stephen？好有錢㗎，佢要借唔會問你借咁少！』真係一額汗。」



經此一役，劉雅麗唔再接陌生人來電，她會飛上留言信箱再跟進，蘇師傅都點頭讚好，他說：「我都唔聽呢啲來電，有重要事會留言㗎啦，留言都唔留搵我有鬼用咩！從相學角度睇，朱慧敏個樣雖然惡，但最純係佢，最易被騙；Ann最好彩最受人保護，好少人捨得呃佢，最醒係劉雅麗，佢唔係鱷魚頭老襯底，做人做得耐俾人呃多自然會醒啲！正如我都幾蠢俾人呃到30幾歲，前後惜過60幾萬，其中有學生問我借1萬元買機票移民加拿大，但就一去冇回頭，我係佢師傅，佢交咁多學費，又成日介紹客畀我睇風水，真係唔明佢心態，不過借錢畀人預咗9成冇得還，依家我話啲錢投資晒喺股票度都唔再借。」



採訪：方騫平