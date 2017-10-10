﻿新劇玩嬌嗲女僕Look 黃心穎唔知馬明鍾唔鍾意

昨日，張振朗、龔嘉欣及黃心穎為TVB新劇《堅離地愛堅離地》試造型，前兩者首次孭飛做男女一，兩人均表示是事業嘅新開始。對首度擔正，嘉欣坦言有啲緊張。



問劇中有無牀上戲，嘉欣話未知，而張振朗則透露劇中宅到不得了，甚至唔鍾意被人掂到，嘉欣即笑說：「我一掂佢就會有反應。」張振朗亦搞笑回應：「我個拳頭會硬咗。」



以女僕Look現身嘅黃心穎表示今次角色有唔同造型，有KOL、兼職女友及女僕餐廳侍應等，今次最開心係跟胡楓演兩爺孫，更爆對方認識做中醫的爸爸，還記得兒時對方曾教她做功課。



談到女僕造型男友馬國明有無過目？她說：「佢有睇過，呢個角色好嬌嗲，我本身個人好粗豪，又要鍊住把聲講嘢有啲驚。（馬國明鍾意？）我唔知，你問吓佢。」