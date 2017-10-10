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﻿大爆拍TVB劇慘事 51歲夏文汐長期睡眠不足

2017-10-10 列印
■對於黎諾懿演佢男友或老公，夏文汐話好開心。
■黎諾懿坦言未試過愛上年紀大嘅女士，反而有男士向佢表白過，當時以『暫時無呢個傾向』婉拒對方。
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　　昨日，夏文汐、黎諾懿及林夏薇等拍攝無線新劇《逆緣》，51歲穿紅色大露背晚裝的夏文汐靚爆全場，不過她坦言以長期睡眠不足狀態拍攝該劇，試過凌晨收工再開早班，接拍前表明每日開工12小時嘅佢終於頂唔順，而監製亦好識做即取消當日拍攝通告。

　　夏文汐大讚黎諾懿係全TVB最靚仔，自言喺美國已睇《愛·回家》，更因為覺得諾懿有潛質而曾與監製提及，不足一星期監製便找佢擔演《逆》劇。夏文汐自覺有慧眼，因為當年方中信和黃秋生的首部電影都是由她揀選對方飾演男友角色。而林夏薇在劇中誤會黎諾懿追佢而表錯情，現實中佢話從來唔會發生呢啲情況，因為佢唔會做無把握嘅事。
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