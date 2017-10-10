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﻿方皓玟開Show勁谷上圍

2017-10-10 列印
■方皓玟谷胸開Show好有睇頭。
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　　兩場方皓玟演唱會前晚圓滿結束，因為人緣好，所以好多圈中人到場支持，包括鄭欣宜、連詩雅、鄭融及林欣彤等。

　　演唱中途發生事故，就係耳機出現問題，Charmaine要返入後台調校耳機，所以當佢再出場時即向觀眾道歉。方皓玟表示，人生最徬徨嘅事就係耳機完全無聲，但呢次令佢感受到香港人好有愛。另問到今次歌衫唔及上次性感，係咪因為已為人妻唔太方便。Charmaine否認有關，「只係上次去得太盡，要拋嘅都拋晒出嚟，無嘢可以再拋，而且歌迷嚟聽歌唔係嚟睇肉，哈哈。」
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