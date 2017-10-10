﻿夫妻檔亮相搵真銀 YoYo笑認遭老公冷落 拖王浩信否認婚變

王浩信與陳自瑤（YoYo）結婚六年，近月卻有傳男方與《踩過界》拍檔蔡思貝撻着，加上YoYo不欲再生小朋友，令兩夫妻陷冷戰兼傳出婚變。王浩信與YoYo自婚變傳聞後，昨首度以夫妻檔出席商場活動搵真銀，YoYo否認有關負面傳聞，承認雖被冷落，但體諒及支持老公工作辛苦，又謂絕對信任老公，不需質問他與蔡思貝的緋聞。



王浩信與YoYo自傳出婚變後，昨首度以夫婦檔携手出席商場活動吸金，同場還有陳敏之與9個月大仔仔雷子樂。YoYo身穿紅色低胸裙，繞着老公手臂現身，而王浩信不時攬太太纖腰，落台時又拖實她的手，非常細心，似乎要以行動打破婚變傳聞！敏之在台上爆王浩信想生仔，又將兒子交給他抱，王浩信笑言講這個話題又會被人大做文章，但也直言鍾意小朋友。



指老公「人紅是非多」



王浩信夫婦受訪時澄清沒有分居，問到為何一直有婚變傳聞？YoYo笑說可能因老公多劇集推出，人紅自然是非多；王浩信則表示甚少在社交網貼相，令大家有好多揣測。YoYo隨後主動交代之前沒回應種種傳聞，是因為忙於為女兒王靖喬報考小學，要看很多資料，又讚老公好好，傳聞等他回應不用她操心。王浩信稱太太是「教育部部長」，要處理大量資料很辛苦，希望大家給予空間。



絕對信任老公



問YoYo有否感到被冷落？她坦言老公忙都沒辦法，會支持和體諒對方工作辛苦；王浩信則對太太說：「Thank you！」他無奈表示要搵食，有工作不可不接。問到會否一家去旅行？他稱一直希望一家三口去旅行，但暫時要工作安排不到，希望完成手上工作可以一家人去旅行。至於YoYo可有質問老公與蔡思貝的緋聞？她直言不需要質問，對老公絕對信任，更毋須叫他少與異性接觸。此外，她主動澄清沒說過不生小朋友，因太忙沒時間，強調生小朋友要隨緣。



本報記者