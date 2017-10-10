﻿阿聰護妻反擊網民：Kay會比以前更Fit

張繼聰與謝安琪（Kay）結婚多年表現恩愛，Kay今年三月誕下女兒張靖後，為專心照顧家庭暫不復出。不過近日有網民於社交平台抨擊Kay肥胖、容貌及歌藝等言論截圖，阿聰昨在其個人社交網貼出有關截圖，並發長文感謝Kay暫放下自己的事業，照顧家人，又說：「女士們生完BB，最緊要係調理身體，根本唔需要介意身形。到適當嘅時候，先開始運動配合飲食，你慌唔會Fit返？大家放心，我老婆係唔會變番以前咁，而係會比以前更健康，更Fit……」。



有網民讚阿聰護妻之舉「非常Man」，有人則建議阿聰下次遮蔽有關發言者的頭像和帳戶名，阿聰其後回覆道：「感謝你嘅建議……佢（有關發言者）畀人話我個心都唔舒服，不過我希望畀機會o依位朋友一個機會感覺吓，希望佢下次留言會有另一種選擇」。



