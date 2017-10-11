﻿麥迪文羅素高爾涉包庇 荷里活大亨性騷擾惡行

荷里活電影大亨Harvey Weinstein日前被踢爆曾性騷擾多位女星及女下屬，包括電影《索女．喪屍．機關槍》女主角露絲麥高雲，Harvey隨後被其創立的電影公司炒魷。近日再有報道指有《紐約時報》記者早於13年前已跟進Harvey性騷擾事件，卻引來麥迪文和羅素高爾親自致電報館阻止報道刊出。



露絲得悉有關報道後，即在社交網留言：「麥迪文，做一個沒骨氣的獲利者有何感覺？」她續提到賓艾弗力和卡斯艾弗力兩兄弟，暗示兩人與事件有關。



此外，梅麗史翠普被翻炒曾在2012年金球獎頒獎禮上形容Harvey是「上帝」，她即發聲明與對方劃清界線，強調不知道Harvey曾有性騷擾行為，並指消息令她感震驚。



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